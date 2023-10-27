Найден способ определить наличие бляшек в сосудах по ЭКГ

Медики из Клиники Мэйо создали алгоритм Искусственного Интеллекта (ИИ), способный с помощью ЭКГ обнаруживать бляшки на стенках сосудов. Исследование, которое позволит диагностировать ишемическую болезнь сердца на ранней стадии и предотвращать инфаркты, опубликовано в журнале eClinicalMedicine.

Атеросклероз, представляющий собой накопление жировых бляшек на стенке сосудов, приводит к сужению артерий или их полному блокированию. Это значительно повышает риск инсультов и инфарктов. Кроме того, нарушение снабжения сердца кислородом может привести к ишемической болезни сердца. Она часто никак не проявляется, и первым признаком заболевания может стать внезапная смерть или сердечный приступ.

В новом исследовани ученые протестировали новый инструмент ЭКГ-ИИ для обнаружения ишемической болезни сердца на ранней стадии. Для его разработки они использовали данные о состоянии здоровья более семи миллионов пациентов в США. Три алгоритма направлены на обнаружение отложений кальция в коронарной артерии, закупорки артерий и нарушения подвижности сегментов левого желудочка сердца. Последний признак может указывать на перенесенный инфаркт.

При совместном использовании три независимых модели ЭКГ-ИИ предсказали, у каких пациентов имеется высокий риск скрытой ишемической болезни сердца и, следовательно, высокий риск сердечного приступа. Этим людям могут быть показаны более тщательная профилактика инфарктов, а некоторым — медикаментозная терапия.

ЭКГ — это широко доступный тест, измеряющий электрическую активность сердца, который не требует больших затрат времени или денег. Ученые считают, что использование ЭКГ-ИИ совместно со стандартными инструментами прогноза поможет спасти больше жизней.

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