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Создана машина для быстрого производства противораковых лейкоцитов

PB: новый биореактор ускорил выращивание иммунных Т-клеток на 30%

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Washington State University

Американские исследователи из Университета штата Вашингтон разработали устройство, позволяющее быстро производить лейкоциты (также известные как Т-клетки) для борьбы с раком. Оно представляет собой биореактор размером с небольшой холодильник. Исследование опубликовано в научном журнале Biotechnology Progression (BP).

Новый аппарат создает Т-клетки на 30% быстрее по сравнению с аналогами. Ученые испытали реактор на лейкоцитах крупного рогатого скота и рассчитывают, что он справится и с иммунными клетками человека.

Биореактор использует центробежную силу для воздействия на растущие клетки, пока они подвешены в виде плотного облака и постоянно омываются входящим потоком среды, содержащей питательные вещества. Прототип стал результатом четырех десятилетий исследований по разработке центробежного биореактора для быстрого уплотнения и расширения клеток.

Разработка может ускорить и удешевить противораковую терапию с помощью так называемых Т-клеток химерного антигенного рецептора. Для инфузионного лечения одного онкобольного требуется до 250 млн лейкоцитов.

Исследователи работают над усовершенствованием биореактора. Они надеются добавить несколько камер и ожидают, что в конечном итоге смогут производить достаточно клеток за три дня для трех доз терапии.

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