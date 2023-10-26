Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обнаружен новый метод лечения опасного заболевания печени

EMBO: добавки омега-3 могут защитить печень от опасного заболевания

close
100%
Depositphotos

Ученые из университета штата Орегон обнаружили, что омега-3 жирные кислоты могут защитить печень от опасного заболевания — неалкогольного стеатогепатита. Результаты исследования опубликованы в EMBO Molecular Medicine.

Неалкогольный стеатогепатит — это хроническое заболевание печени, сочетающиеся с метаболическим синдромом (ожирением, сахарным диабетом), который может спровоцировать появление цирроза. Метаболический синдром развивается, когда когда жир в печени становится токсичным для клеток органа, вызывая воспаление.

Чтобы выяснить, если ли связь между употреблением омега-3 и снижением риска возникновения неалкогольного стеатогепатита, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Оказалось, что омега-3 снижают в крови грызунов уровень бета-целлюлина, белка, который способствует фиброзу печени (образованию рубцов), прогрессированию цирроза и рака.

Ученые отметили, что омега-3 жирные кислоты не синтезируются в организме. Они содержатся в жирной рыбе, такой как лосось и макрель, а также в некоторых орехах, семенах и растительных маслах. Исследователи надеются, что изучение связи омега-3 и бета-целлюлина позволит выявить методы, с помощью которых можно эффективно лечить метаболический синдром и рак печени.

Ранее ученые связали пластик для упаковки пищевых продуктов с заболеваниями печени.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий