Обнаружен новый метод лечения опасного заболевания печени

Ученые из университета штата Орегон обнаружили, что омега-3 жирные кислоты могут защитить печень от опасного заболевания — неалкогольного стеатогепатита. Результаты исследования опубликованы в EMBO Molecular Medicine.

Неалкогольный стеатогепатит — это хроническое заболевание печени, сочетающиеся с метаболическим синдромом (ожирением, сахарным диабетом), который может спровоцировать появление цирроза. Метаболический синдром развивается, когда когда жир в печени становится токсичным для клеток органа, вызывая воспаление.

Чтобы выяснить, если ли связь между употреблением омега-3 и снижением риска возникновения неалкогольного стеатогепатита, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Оказалось, что омега-3 снижают в крови грызунов уровень бета-целлюлина, белка, который способствует фиброзу печени (образованию рубцов), прогрессированию цирроза и рака.

Ученые отметили, что омега-3 жирные кислоты не синтезируются в организме. Они содержатся в жирной рыбе, такой как лосось и макрель, а также в некоторых орехах, семенах и растительных маслах. Исследователи надеются, что изучение связи омега-3 и бета-целлюлина позволит выявить методы, с помощью которых можно эффективно лечить метаболический синдром и рак печени.

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