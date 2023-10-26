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Здоровое питание снижает риск возникновения опасных заболеваний легких

BMC: здоровое питание снижает риск возникновения пневмонии и рака легких

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Исследователи из Тегеранского медицинского университета обнаружили, что правильное питание способно снизить риск опасных заболеваний легких, таких как пневмония и рак. Результаты исследования опубликованы в BMC Public Health.

В исследовании участвовали 84 человека с заболеваниями легких и 252 здоровых добровольца. Ученые стремились найти связь между рационом питания и риском возникновения ХОБЛ — прогрессирующим угрожающим жизни заболеванием легких, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и отеком бронхов. ХОБЛ зачастую сопровождают такие осложнения, как пневмония, рак легких и сердечно-сосудистые заболевания.

Испытуемых попросили вспомнить, что они ели в течение года и заполнить опросники. Оказалось, что пациенты с тяжелой формой ХОБЛ потребляли больше цельного зерна, чем участники с легкой формой. Кроме того, фрукты, цельные злаки, овощи, орехи, бобовые, длинноцепочечные жиры омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты снижали риск возникновения осложнений ХОБЛ — рака и пневмонии.

Ученые отметили, что здоровое питание может быть эффективным методом профилактики ХОБЛ. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти выводы и лучше понять механизмы, лежащие в основе этого факта.

Ранее диетолог перечислил главные ошибки в питании в холодное время года.

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