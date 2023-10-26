Вирусолог перечислил созданные учеными синтетические вирусы

Синтетические вирусы уже существуют, среди них — полиомиелит, коронавирус, герпес, оспа и грипп. Причем грипп из них самый опасный, даже опаснее, чем оспа, рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

«Во-первых, вирус гриппа, в отличие от вируса оспы, не побежден. Хотя мы уже давно боремся с ним с помощью вакцин. Это значит, что он умеет профессионально сопротивляться. Поэтому он ежегодно представляет для человечества достаточно большую проблему», – рассказал Волчков.

Во-вторых, сама конструкция вируса, который состоит из восьми сегментов, предполагает возможность быстро меняться частями, отметил вирусолог.

«Тогда появляются новые реосортанты. Иногда три разных вируса гриппа обмениваются частями, — и получается реосортант, который уже не ловится никакими антителами, даже после вакцинации. А представляете себе злоумышленника, который знает, как высокоэффективно заразить людей, обходя сформированный вакцинами иммунитет? Причем он может взять за основу еще какой-нибудь птичий грипп — то есть, далекий от человека. Другое дело, что мы достаточно быстро умеем делать вакцины к вирусу, поэтому сможем что-то ему противопоставить», – объяснил специалист.

Подробнее о том, где сегодня сохранилась оспа, можно ли создать вирус, который не существовал в природе никогда, и для чего они нужны – в материале «Газеты.Ru».

Ранее вирусолог рассказал, кто создал синтетический вирус оспы.