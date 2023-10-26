Парализованный мужчина может включать свет и смотреть YouTube благодаря имплантам в мозге

Ученые из Университета Джонса Хопкинса (JHU) успешно протестировали нейроинтерфейс «мозг-компьютер» на парализованном мужчине. Лечение позволило пациенту управлять домашними электронными устройствами, включая светильники и приложение YouTube. Исследование опубликовано в журнале Advanced Science.

В 2014 году у Тима Эванс был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС) — прогрессирующее заболевание нервной системы, которое вызывает мышечную слабость, паралич, потерю речи и способности глотать. В новом исследовании ученые сообщили о хирургической имплантации мужчине устройства CortiCom на поверхность областей мозга, отвечающих за речь и функцию верхних конечностей. Устройство представляет собой две электрокортикографические (ЭКоГ) сетки — тонкие листы размером с почтовую марку с датчиками-электродами для записи электрических сигналов, вырабатываемых тысячами клеток мозга.

Особый алгоритм был обучен преобразовывать электрические сигналы речевых центров мозга мужчины в компьютерные команды. Теперь 62-летний мужчина может свободно и надежно использовать набор из шести основных команд (вверх, вниз, влево, вправо, ввод и назад) для навигации между опциями. Это позволяет ему контролировать освещение в комнате и приложение YouTube. Точность алгоритма составила 90% в течение трехмесячного периода исследования, при этом не было необходимости в его переобучении или повторной калибровке.

Авторы исследования объяснили, что отсутствие необходимости переобучения алгоритма BCI означает, что этот подход позволит пациентам свободно использовать нейроинтерфейс в любое время и в любом месте без постоянного вмешательства исследователя.

«Мы надеемся, что в будущем пациент с тяжелым параличом сможет начинать свой день с включения света и просмотра новостей по телевизору, используя только сигналы своего мозга», — заключили ученые.

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