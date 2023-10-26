Стало известно, какой аспект здоровья повышает шансы на большой доход

Ученые из Национального института артрита, скелетно-мышечных и кожных заболеваний (NIAMS) выяснили, что хорошая подвижность может повышать шансы на более высокий доход. Исследование опубликовано в журнале Clinical Orthopedics and Associates Research.

Авторы работы измерили связь между доходом домохозяйства и подвижностью у более чем 19 тысяч участников крупного исследования HERS. В зависимости от уровня подвижности (способность пройти несколько кварталов, пройти через комнату, подняться на лестничный пролет) участников разделили на шесть групп. В пятую вошли люди с почти неограниченной мобильностью, а в нулевую — те, кто испытывал трудности со всеми аспектами движения. Каждое снижение уровня мобильности приводило к сокращению дохода участника более чем на три тысячи долларов.

Затем ученые выделили подгруппу группу людей с неограниченной подвижностью. Их опросили в 2000 году и в 2010-м. Те, кто сохранил свою мобильность на протяжении десятилетия, имели доходы на 6500 долларов выше, чем остальные участники.

Наконец, исследователи изучили роль физических упражнений. Те, кто смог сохранить хорошую мобильность после 55 лет, имели на 19 пунктов активности больше. Кроме того, люди, которые начинали заниматься спортом хотя бы раз в неделю, значительно повышали свои показатели мобильности.

«Мы давно поняли, что большая мобильность является важным показателем хорошего здоровья. Представление о том, что мобильность может иметь экономическую выгоду, еще больше расширяет доказательства преимуществ физических упражнений и поддержания активного образа жизни», — отметили авторы.

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