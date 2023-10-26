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Корейские ученые предложили новый эффективный метод лечения ревматоидного артрита

SNU: особые наночастицы быстро уменьшили боль у мышей с ревматоидным артритом

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Ученые из Сеульского национального университета (SNU) разработали наночастицы на основе стволовых клеток и церия для лечения ревматоидного артрита и немедленного облегчения боли. Исследование опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.

Ревматоидный артрит – хроническое заболевание, которое сопровождается воспалением суставов, вызванным атакой на них иммунитета. Современное лечение может предложить лишь облегчение боли, но не воздействует на первопричину болезни — расстройство иммунной системы.

В новом исследовании ученые протестировали наночастицы, полученные из стволовых клеток, с расположенными на них наночастицами церия. Терапия позволила восстановить работу иммунитета у мышей с ревматоидным артритом после первой дозы. Повторное введение препарата заметно снизило частоту и тяжесть симптомов, что подтверждает профилактический потенциал этих наночастиц.

Церий эффективно уменьшал производство активных форм кислорода (радикалов), повреждающих клетки и вызывающих воспаление. Также он вызывал превращение иммунных клеток макрофагов М1 в М2, обеспечивая немедленное облегчение воспаления и симптомов, а наночастицы на основе стволовых клеток уменьшали воспаление, предотвращая переход дендритных иммунных клеток в толерогенные дендритные клетки.

Ранее ученые выяснили, что улучшение подвижности человека может повысить шансы на хороший доход.

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