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Ученые нашли способ подавить рост рака молочной железы

PNAS: особая молекула может подавлять рост рака молочной железы у мышей

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Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили молекулу под названием 5D4, которая может подавлять рост рака молочной железы и яичников у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Рак молочной железы считается одним из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний, которое чаще всего возникает после 40 лет. Причинами появления этого заболевания являются генетическая предрасположенность, нарушения выработки женских гормонов (прогестерона и эстрогена), неблагоприятная экологическая обстановка, стрессы и ожирение.

В ходе исследования с участием мышей ученые обнаружили новый способ терапии рака — они выявили молекулу 5D4, которая может подавлять рост опухолей. 5D4 работает путем связывания с белком TopBP1, ингибируя его участие в нескольких механизмах, способствующих размножению раковых клеток.

Белок TopBP1 выполняет различные функции внутри клеток. 5D4 ингибирует только те домены (элементы структуры белка) TopBP1, которые участвуют в разрастании опухолей, не нарушая нормальной функции белка в репликации (самовоспроизведении) клеток.

Кроме того, сочетание 5D4 с другим ингибитором рака, талазопарибом, повышает эффективность терапии.

Сейчас ученые планируют продолжить исследования и перейти к тестированию нового метода лечения на людях.

Ранее онколог назвал неожиданный признак, указывающий на риски развития рака пищевода.

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