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Названа музыка, которая может уменьшить физическую боль

Front Pain Res: любимая музыка уменьшает интенсивность боли у добровольцев

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Ученые из Университета Макгилла выяснили, что прослушивание любимой музыки помогает уменьшить боль. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Pain Research.

Предыдущие исследования показали, что музыка может смягчить боль, но не было известно, какой тип мелодий работает лучше. В новом исследовании до внутренней части предплечья участников касались горячим предметом. По словам авторов работы, это похоже на прикосновение к коже горячей чашки с напитком. При этом чередовались семиминутные периоды, когда играла любимая музыка, незнакомые расслабляющие мелодии или стояла тишина.

Прослушивание любимой музыки значительно уменьшало интенсивность боли и дискомфорт участников. Незнакомые расслабляющие треки не оказали такого эффекта. Эксперимент доказывает, что снижение выраженности боли связано не просто с отвлечением или присутствием звукового стимула, иначе любая музыка помогала бы одинаково. Ученые считают, что за блокирование болевых сигналов могут быть ответственны покалывание, дрожь или мурашки по коже, возникающие при прослушивании музыки.

Исследователи также спросили участников об их эмоциональных реакциях на любимую музыку. Оказалось, что музыка, вызывающая трогательные воспоминания или переживания, сочетающие грусть и приятные эмоции приводили к лучшему «обезболиванию».

Ранее ученые нашли способ вызвать слуховые галлюцинации без препаратов.

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