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Создан первый в мире препарат от генетических болезней Тея – Сакса и Сандхоффа

В КФУ создано первое в мире лекарство от редких болезней Тея – Сакса и Сандхоффа

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Связи между нейронами гиппокампа — клетки мозга

Связи между нейронами гиппокампа — клетки мозга

Джейсон Кирк и Куин Нгуен/Nikon Small World Photomicrography

Ученые Казанского федерального университета разработали первый в мире генно-клеточный препарат, который способен сдерживать прогрессирование генетических болезней Тея – Сакса, Сандхоффа и GM2 ганглиозидоза, варианта АБ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Это варианты тяжелого наследственного заболевания, которое развивается в результате дефицита или недостаточной активности фермента гексозаминидазы, что приводит к накоплению в клетках ганглиозидов, которые он должен расщеплять. Ганглиозиды – биологические вещества, влияющие на процесс жизнедеятельности клетки. Основным депо ганглиозидов является серое вещество головного мозга. Если их становится слишком много или мало, это приводит к нейродегенерации.

Эффективного лечения заболевания до сих пор не существует. Однако ученые КФУ разработали генно-клеточный препарат, который способен сдерживать прогрессирование болезни.

«Препарат представляет собой генетически модифицированные стволовые клетки. Внедрение в стволовые клетки генетической конструкции заставляет их вырабатывать нужный фермент в большом количестве. Свойства разработанного нами препарата были изучены в ходе экспериментов на клеточных культурах и лабораторных животных. Было показано, что наш препарат обеспечивает синтез фермента β-гексозаминидаза A, который отвечает за разложение GM2-ганглиозидов, накопление которого является токсичным для нервных клеток пациентов», – рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник НИЛ «Генные и клеточные технологии» КФУ Алиса Шаймарданова.

Исследователи считают, что препарат, который вводится внутривенно, способен замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациентов. Кроме того, было экспериментально установлено, что новый препарат не приводит к развитию иммунного ответа и повреждению тканей, что свидетельствует о его безопасности.

Ранее ученые нашли мутацию, которая может защищать от болезни Альцгеймера.

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