Названа гимнастика, замедляющая болезнь Паркинсона

Ученые из Шанхайского университета Цзяо Тун доказали, что китайская гимнастика тай-чи может отсрочить появление симптомов и осложнений болезни Паркинсона на несколько лет. Исследование опубликовано в журнале Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Болезнь Паркинсона характеризуется замедленностью движений, дрожанием, а также жесткостью мышц. Существуют препараты для облегчения симптомов, но они не влияют на причину болезни. Предыдущие исследования показали, что гимнастика, основанная на движениях из китайского боевого искусства тай-чи, облегчает симптомы болезни Паркинсона, но не были известны ее долгосрочные эффекты.

В новом исследовании ученые оценили влияние тай-чи на пациентов с болезнью Паркинсона, которые занимались ею более пяти лет с января 2016 года по июнь 2021 года. Одна группа из 147 пациентов практиковала тай-чи в течение часа два раза в неделю. Еще 187 пациентов получали стандартное лечение. Тяжесть заболевания и характеристики пациентов (пол, возраст и уровень образования) были одинаковыми в обеих группах.

Прогрессирование заболевания было медленнее в группе тай-чи. Кроме того, число пациентов, которым потребовалось увеличить прием лекарств, в 2020 году составило 71% в группе тай-чи и 87,5% в группе стандартного лечения.

Когнитивная функция ухудшалась медленнее в группе тай-чи, как и другие симптомы, не связанные с движением. Качество сна и жизни при этом постоянно улучшались. Также в группе тай-чи была в разы ниже распространенность некоторых осложнений, например галлюцинаций, синдрома беспокойных ног и нарушений памяти.

Падения, головокружения и боль в спине были тремя побочными эффектами, о которых чаще всего сообщали участники исследования, но все они встречались значительно реже в группе тай-чи. 16 пациентов из группы стандартного лечения и семь пациентов из группы тай-чи получили переломы в повседневной жизни.

Исследование было наблюдательным, поэтому оно не могло доказать причинно-следственную связь между гимнастикой и состоянием пациентов. Кроме того, число участников исследования было небольшим и они не были распределены в свою группу случайным образом. Тем не менее исследование показало, что тай-чи может иметь долгосрочные преимущества для пациентов с болезнью Паркинсона, отметили авторы.

Ранее ученые выяснили, какая процедура может значительно улучшить движение после инсульта.