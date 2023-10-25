Стало известно, какие брокколи могут лучше защищать от инсульта и рака

Ученые из Столичного университета Осаки (OMU) выяснили, что ростки капусты брокколи содержат в семь раз больше полисульфидов, чем зрелые брокколи. Эти вещества защищают клетки от повреждения активными формами кислорода, тем самым снижая риск воспалительных заболеваний, инфарктов и инсультов. Результаты исследования опубликованы в Redox Biology.

Биологи оценили количество полисульфидов в ростках брокколи в процессе их прорастания и роста. Ранее эта же группа ученых обнаружила высокое содержание веществ-полисульфидов, обладающих антиоксидантными свойствами. Новый эксперимент показал, что содержание полисульфидов в ростках брокколи увеличивается примерно в 20 раз на пятый день прорастания. В целом же проростки содержат в семь раз больше полисульфидов, чем зрелая капуста. Кроме того, ученые обнаружили ряд ранее неизвестных полисульфидов.

Предыдущие исследования показали, что потребление овощей из семейства крестоцветных, включая брокколи, связано со снижением риска диабета и рака. Считается, что это свойство капусты обусловлено наличием в ней веществ изотиоцианатов, которые проявляют антиоксидантную активность. Однако лишь немногие исследования были сосредоточены на эндогенном содержании полисульфида в ростках брокколи.

Новая работа позволяет предположить, что полисульфиды в ростках брокколи могут играть важную роль в процессе ее роста. Дальнейшее исследование фармакологической функции неизвестных полисульфидов может привести к разработке новых подходов к лечению и профилактики деменции, инсульта, рака, воспаления и других заболеваний, связанных с окислительным стрессом.

Ранее были названы продукты, укрепляющие здоровье кишечных микробов.