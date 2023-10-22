Антибиотики и арахисовая паста оказались полезны для недоедающих детей

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (WUSTL) выяснили, что лечение антибиотиками детей, страдающих от недоедания, может улучшить здоровье их кишечного микробиома и ускорить рост и набор мышечной массы. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Microbe.

Недоедание ежегодно уносит жизни около 500 тысяч детей младше пяти лет в странах с низким и средним уровнем дохода. В новом исследовании ученые показали, что короткие курсы антибиотиков в сочетании с лечебной пищей на основе арахисового масла эффективно помогают при тяжелой острой недостаточности питания у детей.

С помощью анализа образцов кала исследователи изучили микрофлору кишечника 161 нигерийского ребенка с тяжелым недоеданием. Примерно половина детей получали амоксициллин в течение недели, остальные — лекарство-плацебо. Также все дети получали лечебное питание на основе арахисового масла.

Исследователи обнаружили более разнообразный и богатый микробиом у детей через два года после лечения амоксициллином по сравнению с детьми, получавшими плацебо. Фактически состав бактерий у детей с недоеданием, получавших антибиотики, был таким же, как и у здоровых детей того же возраста. Кроме того, они быстрее росли и набирали мышечную массу.

Эксперты по общественному здравоохранению обеспокоены распространением бактерий, устойчивых к антибиотикам. Тем не менее авторы новой работы считают, что долгосрочная польза может перевешивать краткосрочные риски. Кратковременное увеличение распространенности генов устойчивости к антибиотикам в кишечных бактериях после лечения детей полностью исчезло в течение трех недель. При этом улучшение состояния детей с недоеданием может сохранить их здоровье в отдаленной перспективе.

«Пока мы не найдем лучшие подходы, нам следует использовать антибиотики, чтобы помочь детям с тяжелым острым нарушением питания. Но мы должны следить за этими детьми на предмет повышенного риска приобретения бактерий, устойчивых к лекарствам, в первые недели после лечения антибиотиками. В то же время следует направить ресурсы на разработку более безопасных для микробиома методов лечения», — заключили авторы.

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