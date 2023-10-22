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Особая молочнокислая бактерия способствует выживанию раковой опухоли, выяснили биологи

UT: молочнокислая бактерия помогает раку шейки матки сопротивляться лечению

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Anatomy of the Human Body/Wikidedia

Ученые из Техасского университета (UT) обнаружили, что внутриопухолевые бактерии, продуцирующие молочную кислоту, повышают устойчивость рака к лучевой терапии. Исследование опубликовано в журнале Cancer Cell.

Чаще всего рак шейки матки возникает у инфицированных вирусом папилломы человека (ВПЧ). Эта опухоль обычно хорошо поддается лечению, но у некоторых пациентов развивается устойчивый к терапии рак. В новом исследовании ученые проанализировали бактерии, населяющие раковую опухоль шейки матки у 101 пациентки, перенесшей химиолучевую терапию в период с сентября 2015 года по март 2022 года.

Ученые обнаружили, что бактерия Lactobacillus iners (L. iners), была связана с плохой реакцией на радиацию и снижением выживаемости пациенток. Оказалось, что это связано с производством бактериями вещества L-лактата. Это вещество получается из молочной кислоты, и раковые клетки используют лактат вместо глюкозы для борьбы c повреждением, возникающим после радиации.

В предыдущих исследованиях было показано, что выработка лактата в опухоли связана с агрессивным ростом опухоли и плохой выживаемостью при многих типах рака. В настоящее время авторы разрабатывают новые подходы для целенаправленного воздействия на эти бактерии внутри опухолей. Они считают, что борьба с L. iners может повысить выживаемость пациенток с раком шейки матки.

Ранее пищевая добавка из картофельного крахмала улучшила выживаемость людей после пересадки костного мозга.

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