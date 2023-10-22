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Кофе снижает риск особого типа головной боли, выяснили ученые

В Наньчане выяснили, что кофе снижает риск мигрени

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Ученые из Наньчанского университета выяснили, что потребление кофе снижает риск мигрени, но не других неврологических заболеваний. Исследование опубликовано в European Journal of Clinical Nutrition.

Авторы работы оценили наличие связи между мутациями (однонуклеотидными полиморфизмами), которые повышают склонность человека к употреблению кофе, а также к различным неврологическим заболеваниям. Рассмотрение только генетических данных позволило ученым исключить влияние факторов среды (других заболеваний, финансового положения и т.д.), такой подход называется менделевской рандомизацией.

Ученые определили 40 мутаций, достоверно связанных с употреблением кофе. Оказалось, что наличие таких мутаций значительно снижает риск мигрени, однако никак не влияет на риск других неврологических заболеваний: болезней Паркинсона, Альцгеймера и рассеянного склероза.

Хотя результаты убедительны, исследователи подчеркивают определенные ограничения. Среди них — происхождение пациентов: большинство из них были европейцами. Кроме того, ученые не оценивали реальное потребление кофе участниками.

Ранее ученые назвали способ улучшения микроциркуляции крови у людей после 47 лет.

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