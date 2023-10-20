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Стало известно, как наличие домочадцев влияет на риск рака

Cancer: одиночество повышает риск связанного с раком летального исхода на 32%

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Ученые из Американского онкологического общества выяснили, что жизнь в одиночестве повышает риск летального исхода из-за рака на 32%. Результаты опубликованы в журнале Cancer.

Авторы использовали данные о более чем 473 тысячах амеркаинцев, собранные с 1998 по 2019 год. Они обнаружили, что у взрослых в США, которые живут одни, риск связанного с раком летального исхода был на 32% выше, чем у тех, кто живет с другими людьми.

Для мужчин этот показатель был еще выше: риск был на 38% выше, а у одиноких женщин риск был на 30% выше. Этот эффект был особенно выражен у людей в возрасте от 45 до 64 лет: их риск связанного с раком летального исхода был на 43% выше, чем у тех, кто жил с другими людьми.

Взрослые, живущие в одиночестве, с большей вероятностью были старше, мужчинами, их доход был ниже уровня бедности, а также у них чаще имелись серьезные психологические расстройства, тяжелое ожирение, зависимость от алкоголя и никотина. Ученые считают, что исправить ситуацию могут программы по повышению уровня скрининга различных видов рака в этой группе.

Ранее ученые назвали пищевую добавку, которая может повысить риск рецидива рака.

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