Стало известно, какую диету нужно соблюдать в среднем возрасте для профилактики деменции

Ученые из Нью-Йоркского университета (NYU) выяснили, что женщины, придерживавшиеся диеты DASH для снижения артериального давления в среднем возрасте, примерно на 17% реже сообщают о потере памяти и других признаках снижения когнитивных функций десятилетия спустя. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia.

Авторы проанализировали данные 5116 женщин, набранных для исследования в период с 1985 по 1991, когда им в среднем было 49 лет. За участницами наблюдали в течение более 30 лет.

33% женщин сообщили о наличии более одного нарушения мышления или памяти. К ним относились трудности с запоминанием недавних событий или списков покупок, пониманием устных инструкций, группового разговора или передвижением по знакомым улицам. У женщин, которые наиболее строго придерживались диеты DASH, вероятность сообщения о множественных когнитивных жалобах была ниже на 17%, чем у участниц, которые не придерживались диеты.

Диета DASH подразумевает высокое потребление растительных продуктов, богатых калием, кальцием и магнием, а также ограничивает насыщенные жиры, холестерин, натрий и сахар. Многолетние исследования показывают, что высокое кровяное давление, особенно в среднем возрасте, является фактором риска снижения когнитивных функций и деменции. Новая работа подтверждает это и указывает на важность профилактики деменции начиная со среднего возраста.

Ранее ученые создали антитело для защиты от деменции, имитирующее действие редкой мутации.