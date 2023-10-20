Обнаружена связь между плохой экологией и биологическим старением

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили связь между проживанием в районе с плохой экологией и преждевременным старением на клеточном уровне. Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect.

Наиболее точным индикатором биологического возраста является длина теломер. Это области на концах хромосомы, которые защищают ее от повреждений и «сращивания» с другими хромосомами. Также теломеры определяют, сколько раз может делиться клетка в организме человека. Большинство из них делится от 40 до 60 раз, прежде чем прекратить свое существование. По мере деления клетки теломеры становятся меньше, а к концу ее жизненного цикла — почти исчезают.

В исследовании приняли участие 7 827 человек. Ученые собрали данные о состоянии здоровья, образе жизни, месте проживания и длине теломер испытуемых. Оказалось, что теломеры были длиннее у участников, которые жили в озелененных районах с хорошей экологией. Загрязненный воздух, напротив, способствовал укорачиванию теломер.

Так, жизнь в экологически грязном районе ускоряет клеточное старение (прекращение клеточного деления). Ученые отметили, что другой причиной укорачивания теломер является стресс. Социальная дискриминация, низкие доходы, плохие условия для работы и жизни ведут к изнашиванию организма.

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