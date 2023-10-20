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Перечислены лекарства, которые негативно влияют на состояние костей

Ревматолог Лесняк: пять групп препаратов повышают риск развития остеопороза

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Остеопороз — заболевание, при котором кости теряют свою прочность и ломаются от легких травм. Один из видов остеопороза – вторичный, когда заболевание провоцирует прием лекарств, рассказала «Газете.Ru» президент Российской Ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк.

«Это глюкокортикоиды, антикоагулянты, некоторые психотропные препараты, например, антидепрессанты, или препараты, используемые в онкологической практике. Часто остеопороз развивается при длительном приеме противоэпилептических препаратов», – перечислила Лесняк.

Эти препараты приводят к потере костной массы, некоторые приводят к снижению выработки половых гормонов, нарушают метаболизм витамина D или кальция. Иногда лекарства стимулируют созревание остеокластов. Это клетки, которые выделяют специальные ферменты для разрушения старой и поврежденной костной ткани. Когда их становится слишком много, разрушение костей ускоряется.

«Поэтому, когда мы лечим какое-то хроническое заболевание, особенно у пожилых, мы должны помнить о рисках развития остеопороза», – отметила специалист.

Подробнее о том, какие виды остеопороза существуют, какие факторы повышают риски развития заболевания, как его сегодня лечат в России и диагностируют – в интервью Лесняк «Газете.Ru».

Ранее ученые создали состав для защиты космонавтов от потери костной массы в невесомости.

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