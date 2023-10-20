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Врач объяснила, как возрастут риски развития остеопороза в разных странах

Ревматолог Лесняк: в России к 2050 году количество больных остеопорозом увеличится на 70%

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К 2050 году в России будет на 70% больше страдающих от остеопороза из-за старения населения, рассказала «Газете.Ru» президент Российской Ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк.

Риски развития остеопороза в разных регионах зависят от продолжительности жизни жителей страны. Таким образом, в Швеции или Японии остеопорозных переломов больше, чем в России, потому что в этих странах больше продолжительность жизни.

«Например, перелом шейки бедра происходит обычно у людей старше 70-75 лет. И чем больше в стране людей такого возраста, тем чаще там люди страдают от переломов шейки бедра. Такие страны, как Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, очень молодые. Поэтому остеопороз пока для них не столь актуальное заболевание, как для России», – объяснила Лесняк.

По ее словам, к 2050 году население этих стран существенно постареет. Например, в Узбекистане к 2050 году частота перелома шейки бедра вырастет на 360% только из-за старения населения.

«В России, все-таки не так, мы уже постарели. У нас даже нет каких-то регионов, в которых бы проблема остеопороза остро не стояла. По этой же причине у нас будет прирост 70% к 2050 году», – заключила специалист.

Подробнее о том, какие виды остеопороза существуют, какие факторы повышают риски развития заболевания, как его сегодня лечат в России и диагностируют – в интервью Лесняк «Газете.Ru».

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