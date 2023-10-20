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Инфекции мочевыводящих путей предложили лечить с помощью электрического тока

UTD: удаление части мочевого пузыря помогает при инфекциях мочевыводящих путей

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Ученые из Университета Техаса в Далласе (UTD) выяснили, что удаление ткани мочевого пузыря, пораженной инфекцией, с помощью электрического тока может быть эффективно для лечения повторяющихся инфекций мочевыводящих путей у женщин. Исследование опубликовано в The Journal of Urology.

Женщины после менопаузы часто сталкиваются с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей (ИМП) из-за снижения уровня эстрогена, который помогает поддерживать прочность тканей таза, влагалища и уретры. Ранее исследования на животных показали, что бактерии в мочевом пузыре защищают себя биопленкой от действия антибиотиков.

В новой работе ученые проанализировали медицинские записи 96 женщин в постменопаузе, прошедших процедуру электрофульгурации по поводу рецидивирующих ИМП в период с 2006 по 2012 год. Эта минимально инвазивная операция направлена на удаление ткани мочевого пузыря, пораженной бактериями, с помощью электротока.

Электрофульгурация оказалась чрезвычайно эффективна. У 72% женщин за время наблюдения наблюдалось не более одного эпизода ИМП в год, у 22% — менее трех ИМП в год. Для остальных 6% процедура была неэффективна.

Многие пациентки смогли отказаться от постоянного приема антибиотиков: до процедуры их принимали 74%, а после — 5% женщин. Частый прием антибиотиков может привести к появлению бактерий, устойчивых к препаратам, что может еще больше затруднить лечение ИМП, а в некоторых случаях привести к необходимости удаления мочевого пузыря.

Ученые отметили, что женщины после наступления менопаузы могут снизить риск ИМП достаточным потреблением жидкости и нанесением крема с эстрогеном на мочевыводящие пути после консультации с врачом. Некоторые исследования также показали эффективность клюквенного сока.

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