Стало известно, как COVID-19 может привести к облысению

Ученые из Университета Ёнсе в Южной Корее выяснили, что заражение COVID-19 может повысить вероятность возникновения аутоиммунных расстройств, включая болезнь Крона, облысение и саркоидоз. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Авторы проанализировали данные почти 355 тысяч мужчин и женщин, заразившихся COVID-19. Их сравнили с более чем шестью миллионами людей, не болевших коронавирусом.

У пациентов с COVID-19 риск возникновения различных типов очаговой алопеции (выпадения волос на отдельных участках головы или тела, которое может привести к облысению) увеличился на 12–74%, утроился риск васкулита (воспаления кровеносных сосудов), на 68% вырос риск болезни Крона (расстройства кишечника) и на 59% — риск саркоидоза (образования комков-гранулем из-за воспаления в различных органах). Все эти заболевания имеют аутоиммунную природу, то есть связаны с атакой иммунитета человека на собственный организм.

Авторы считают, что увеличение риска аутоиммунных заболевания после COVID-инфекции связано с выработкой интерферонов — стимулирующих воспаление молекул, которые помогают организму бороться с вирусом. Это может вызвать выработку аутоантител, атакующих различные органы, особенно если человек изначально имел склонность к этому.

Риск аутоиммунного заболевания после COVID для конкретного человека очень низок: оно разовьется у менее чем 1% зараженных, отметили ученые. Тяжелое течение COVID и отсутствие прививок еще больше повышали вероятность развития аутоиммунных заболеваний после заражения SARS-CoV-2, что подчеркивает важность вакцинирования.

Ранее ученые обнаружили особые антитела, способные нейтрализовать около трети из 200 вирусных вариантов ВИЧ.