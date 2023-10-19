Найден новый способ оценить риск деменции и инфаркта у пожилых

Ученые из Университета Южной Австралии (UniSA) выяснили, что колебания давления в течение дня и недели могут быть связаны с повышенным риском деменции и болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Cerebral Circulation – Cognition and Behavior.

Авторы изучили кровяное давление 70 здоровых пожилых в возрасте от 60 до 80 лет, у которых не было признаков деменции или когнитивных нарушений. Исследователи обнаружили, что более выраженные колебания давления в течение дня и недели были связаны со снижением когнитивных функций и большей жесткостью кровеносных сосудов. Последний показатель указывает на повышенный сердечно-сосудистый риск.

Исследователи считают, что изменчивость кровяного давления может быть ранним признаком когнитивных нарушений или заболеваний сердца. В настоящее время лечение гипертонии направлено на снижение кровяного давления и игнорирует его изменчивость. Если их результаты подтвердятся, контроль колебаний давления может стать одним из способов профилактики деменции.

Ранее ученые выяснили, что препараты с определенными кишечными бактериями могут снизить кровяное давление при гипертонии.