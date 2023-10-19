Замена одной порции мяса растительным белком снижает риск опасного заболевания

Ученые из Медицинской школы Чана Массачусетского университета выяснили, что потребление красного мяса связано с повышенным риском диабета 2 типа, а ежедневная замена одной порции мяса растительным белком (бобами или орехами) может снизить риск этого заболевания на 30%. Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Авторы проанализировали данные о состоянии здоровья 216 695 медсестер, принявших участие в нескольких исследованиях. Диету оценивали с помощью опросников каждые два-четыре года на протяжении 36 лет. За это время более чем у 22 тысяч участников развился диабет 2 типа. Это состояние снижает качество жизни и повышает риск сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, рака и деменции.

У участников, которые ели больше всего красного мяса, риск развития диабета 2 типа был на 62% выше, чем у тех, кто ел меньше всего красного мяса. Каждая дополнительная ежедневная порция обработанного красного мяса была связана с увеличением риска развития диабета 2 типа на 46%, а необработанного — на 24%.

Замена одной порции мяса в день продуктами, богатыми растительными белками, например, орехами и бобовыми была связана со снижением риска развития диабета 2 типа на 30%, а замена мяса молочным продуктами — на 22%. Кроме того, такое изменение диеты может позволить сократить выбросы парниковых газов и замедлить изменение климата, отметили авторы.

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