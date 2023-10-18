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Репродуктолог объяснила, влияет ли кислотность влагалища на пол будущего ребенка

Врач Колода: кислотность среды влагалища не влияет на пол будущего ребенка

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Существует несколько гипотез о повышении вероятности рождения мальчика или девочки. Например, некоторые считают, что пол ребенка зависит от кислотности вагинального секрета, и поэтому пытаются зачать мальчиков в определенные дни цикла. Однако эта теория так и не была доказана, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог и медицинский директор центра «Линия жизни» Юлия Колода.

«Эта теория предполагает, что сперматозоиды, которые несут Y-хромосому, «любят» более щелочной уровень рН. Обычно такая щелочная среда во влагалище создается после овуляции. «Женские» сперматозоиды, наоборот, комфортнее чувствуют себя в кислой среде. Повышенная кислотность влагалищного отделяемого наблюдается на протяжении всего менструального цикла, кроме периовуляторного периода», – объяснила Колода.

Существует еще одна гипотеза, которая базируется на том, что сперматозоиды с Х-хромосомой движутся медленнее и дольше не погибают, чем носители Y-хромосомы. Так, существует миф, что при зачатии в дни овуляции, у пары с большей вероятностью родится мальчик.

«Но, к сожалению, это все не подтверждено. У нас нет никаких доказательных способов повышения вероятности рождения ребенка одного или другого пола, поэтому повлиять на этот процесс мы не можем», – заметила репродуктолог.

Подробнее о том, можно ли выбрать пол ребенка при зачатии при помощи ЭКО, какие факторы влияют на репродуктивное здоровье человека, и почему женщинам не стоит заниматься профессиональным спортом – в интервью Колоды «Газете.Ru».

Ранее врач назвала одну из основных причин рождения ребенка с аутизмом.

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