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Названа одна из основных причин рождения ребенка с аутизмом

Врач Колода: преждевременные роды сильно повышают риск развития аутизма у ребенка

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Одна из основных причин аутизма – преждевременные роды, риск которых повышается после 40 лет, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог и медицинский директор центра «Линия жизни» Юлия Колода.

«Буквально недавно вышла крупная работа, согласно которой, основная причина аутизма — это преждевременные роды. А так как сейчас мы можем выхаживать детей, которые родились на крайне ранних сроках, то и детей с РАС мы видим чаще», – рассказала Колода.

У матерей в возрасте старше 40 лет риски наступления преждевременных родов выше, чем у более молодых женщин. По словам репродуктолога, вероятность наступления естественных родов в этом возрасте составляет лишь 3-4%.

«Это связано с тем, что у нас у всех с возрастом происходит сгущение крови и другие изменения в работе организма, накапливается груз других сопутствующих заболеваний. Также есть проблема рождения двойняшек, после 40 мы не рекомендуем заводить двойню, хотя и у молодых это связано с рисками. Двойня — это сразу повышенный риск преждевременных родов, недоношенности, ДЦП и аутизма, которые развиваются в результате гипоксии плодов», – подчеркнула специалист.

Подробнее о том, можно ли выбрать пол ребенка при зачатии при помощи ЭКО, какие факторы влияют на репродуктивное здоровье человека, и почему женщинам не стоит заниматься профессиональным спортом – в интервью Колоды «Газете.Ru».

Ранее врач рассказал, как добиваются успеха взрослые с аутизмом.

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