Нейробиологи нашли связь между СДВГ и развитием слабоумия

Американские ученые из Института здоровья мозга Рутгерса в Нью-Джерси изучили связь между синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых и шансами на возникновения деменции. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

Они пришли к выводу, что наличие СДВГ повышает риск развития старческого слабоумия в три раза по сравнению с людьми без данного диагноза.

Исследование основано на анализе данных более чем 100 тыс. человек, которые собирали с 2003 по 2020 год.

По словам ученых, СДВГ у взрослых может проявиться как неврологический процесс, который снижает способность компенсировать последствия снижения когнитивных функций в более позднем возрасте.

Кроме того, ученые предполагают, что лечение СДВГ с использованием психостимуляторов может помочь снизить риск деменции у взрослых, поскольку известно, что психостимуляторы смягчают последствия когнитивных нарушений.

Но исследователи заявили, что будущие изыскания должны более подробно изучить влияние лекарств на пациентов с СДВГ и то, как они могут повлиять на риск деменции.

Ранее ученые нашли новый метод лечения СДВГ у детей.