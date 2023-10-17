Ученые разработали сплав для растворимых в организме железных имплантов

Специалисты НИТУ МИСИС создали и запатентовали сплав с памятью формы для биодеградируемых (растворимых) костных имплантатов на основе системы железо-марганец-кремний (Fe-Mn-Si). Он обладает высокой биомеханической совместимостью с костной тканью и требуемой скоростью растворения, что делает его перспективным материалом для использования в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в НИТУ МИСИС.

Использование биоразлагаемых имплантов помогает избежать повторной операции по изъятию инородного тела из организма. Кроме того, классические нерастворимые импланты из нержавеющей стали, кобальт-хромовых, титановых сплавов и других традиционных материалов в долгосрочной перспективе могут привести к негативным последствиям: расшатыванию имплантата, его износу, ограничению роста костной ткани, аллергическим реакциям, а в некоторых случаях даже к онкологическим заболеваниям.

На сегодняшний день существуют материалы на основе магния или цинка, способные растворяться в организме. Однако скорость биодеградации магния слишком высока, что приводит к нарушению целостности фиксирующего имплантата до полного восстановления костной ткани. Кроме того, процесс распада сопровождается выделением газообразного водорода, который может нанести вред человеку.

Сплавы на основе железа обладают лучшими механическими свойствами, но низкой способностью к биодеградации. Для устранения этого недостатка в качестве легирующих элементов ученые использовали марганец и кремний. Кроме того, материал для имплантатов способствует заживлению и регенерации тканей.

«При разработке биодеградируемых сплавов важной задачей является правильный подбор скорости их растворения для обеспечения высокого уровня механических свойств в течение требуемого времени, пока костная ткань не восстановилась, и на имплантат приходится значительная нагрузка. Поэтому в ходе исследований мы детально изучаем как механическое, так и коррозионно-электрохимическое поведение наших материалов», — рассказала «Газете.Ru» соавтор патента, ведущий научный сотрудник центра наноматериалов и нанотехнологий Университета МИСИС Юлия Жукова.

Специалисты НИТУ МИСИС планируют масштабировать выпуск заготовок этого сплава для промышленного производства с сохранением всех требуемых качеств.

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