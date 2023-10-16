Плотоядные бактерии сумели обосноваться во Флориде после урагана «Иэн»

Американские ученые из Университета штата Мэрилэнд обнаружили несколько видов патогенных вибрионов в водах округа Ли в штате Флорида. Впервые они появились там после прохождения мощного урагана «Иэн» в сентябре 2022 года. Исследование опубликовано в научном журнале ASM Journals.

Собранные образцы показали наличие двух микроорганизмов, вызывающих особую тревогу: Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.

«Мы были очень удивлены, когда смогли без каких-либо затруднений обнаружить эти патогены», — отметила старший автор исследования Рита Колвелл.

Бактерии-вибрионы встречаются в океане, где они живут в симбиозе с ракообразными, зоопланктоном и двустворчатыми моллюсками. Когда бактерии вступают в контакт с людьми, некоторые виды могут вызвать инфекцию, известную как вибриоз, но побочные эффекты зависят от типа вибриона и тяжести инфекции.

V. parahaemolyticus может вызывать гастроэнтерит и воспаление ран, тогда как вид V. vulnificus может вызывать некротический фасциит — плотоядную инфекцию с летальностью в 20%.

По данным министерства здравоохранения Флориды, в округе Ли зарегистрировать 38 случаев заражения вибриозом, 11 из которых привели к летальным исходам.

Люди могут заразиться вибриозом, употребляя сырые или недоваренные морепродукты либо при попадании в открытую рану морской воды. Поскольку вибрионы процветают в теплой соленой воде, ураганы и наводнения могут увеличить вероятность заражения человека. Ряд условий во время и после урагана «Иэн» благоприятствовали росту вибрионов, включая количество осадков, изменения температуры поверхности моря и концентрацию хлорофилла в океане.

«Ожидается, что потепление океанов приведет к более влажным и сильным штормам, таким как «Иэн», и прибрежные сообщества могут столкнуться с большим количеством вибриоинфекций в будущем», — добавила Рита Колвелл.

Ранее ученые выяснили, что воспаление мозга может привести к развитию неврологических расстройств у детей.