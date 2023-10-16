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Онкологи создали 3D-модель опухоли для эффективной борьбы с раком

Scientific Reports: искусственная опухоль позволит дешевле и быстрее лечить рак

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Global Look Press

Канадские ученые из Университета Ватерлоо в Онтарио напечатали на 3D-принтере модель раковой опухоли, чтобы лучше изучить новообразования с несколькими типами злокачественных клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Традиционно практикующие врачи проводили биопсию опухоли пациента, извлекали клетки, а затем выращивали их в плоских чашках Петри в лаборатории.

«В течение пятидесяти лет биологи именно так понимали опухоли. Но десять лет назад повторяющиеся неудачи лечения в испытаниях на людях заставили ученых осознать, что 2D-модель не отражает реальную структуру опухоли внутри тела», — отметил ведущий автор исследования Нафисе Могими.

Специалисты объединили новые методы биопечати с синтетическими структурами, создав так называемые микрофлюидные чипы — крошечные структуры с каналами, имитирующими сосуды в тканях пациента. Затем команда вырастила несколько типов раковых клеток и поместила эти клеточные культуры в биочернила: коктейль из желатина, альгината и других питательных веществ, предназначенный для поддержания жизни культур клеток.

Наконец, они использовали экструзионный биопринтер – устройство, напоминающее 3D-принтер, но для органических материалов – для нанесения слоев различных типов раковых клеток на подготовленные микрофлюидные чипы.

Результатом является живая трехмерная модель сложных видов рака, которую ученые затем могут использовать для тестирования различных способов лечения, например, различных химиотерапевтических препаратов.

Модели опухолей, напечатанные на 3D-принтере, помогут бороться с раком быстрее, дешевле и менее болезненно, считают ученые.

Ранее разработали новый препарат для иммунотерапии рака.

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