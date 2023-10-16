Сексолог объяснил, почему не все женщины любят анальный секс

Анальная область содержит большое количество нервных окончаний, чем и обусловлена высокая чувствительность. Однако в ходе психосексуального развития у некоторых данная зона становится эрогенной, для других же эта область может остаться нечувствительной, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

«Если вы только решили начать практиковать анальный контакт, не нужно сразу начинать это делать с проникновения половым членом. Для начала следует изучить чувственную область наружной части анальной зоны, это можно делать как пальцам, так и языком», – объяснил Гулько.

После такой практики, если оба готовы к дальнейшему продолжению, можно перейти к проникновению пальцами, и только потом, если оба партнера готовы, следует переходить к чему-то большему.

«Если же в вашей паре возникают трения и сомнения в целесообразности такого вида сексуальных практик, не стесняйтесь обращаться к врачам-сексологам для разъяснения всех тонкостей любых сексуальных контактов», – заключил сексолог.

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