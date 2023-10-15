проект

Создана вакцина, которая поможет искоренить малярию

The Conversation: разработана вакцина, которая уничтожит малярию к 2040 году

close
100%
Shutterstock

Исследователи Оксфордского университета и Института сыворотки крови Индии создали вакцину против малярии, которая поможет искоренить болезнь к 2040 году. Об этом ученые сообщили порталу The Conversation.

От малярии страдают около около 500 тыс. человек. Малярийный плазмодий, который вызывает заболевание, передается через укус комара, и затем он размножается в организме человека. В ходе заболевания паразиты разрушают красные кровяные тельца человека, вследствие чего больной умирает от сильной анемии. Ученые хотят уничтожать паразитов в момент попадания в организм через кожу, до того, как инфекция начнет развиваться.

Вакцина R21/Matrix уже получила одобрение ВОЗ. Преимущества препарата заключаются в том, что он помогает побороть болезнь на ранних стадиях, его также легко запустить в массовое и дешевое производство, а испытания показали, что 21/Matrix снижает количество заболеваний на 75%.

«Мы не думаем, что полное избавление произойдет в течение пяти или десяти лет, реалистичный показатель — примерно 15 лет. 2040 год был бы разумной целью для вакцины. Никто не предлагает отказываться от нынешних мер — противомоскитных сеток и лекарств. Но теперь у человечества есть новое средство, которое может защищать лучше всех остальных методов», — отметили специалисты.

Ранее ученые нашли в водорослях вещества, которые помогают бороться с коронавирусом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий