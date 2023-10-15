Создана вакцина, которая поможет искоренить малярию

Исследователи Оксфордского университета и Института сыворотки крови Индии создали вакцину против малярии, которая поможет искоренить болезнь к 2040 году. Об этом ученые сообщили порталу The Conversation.

От малярии страдают около около 500 тыс. человек. Малярийный плазмодий, который вызывает заболевание, передается через укус комара, и затем он размножается в организме человека. В ходе заболевания паразиты разрушают красные кровяные тельца человека, вследствие чего больной умирает от сильной анемии. Ученые хотят уничтожать паразитов в момент попадания в организм через кожу, до того, как инфекция начнет развиваться.

Вакцина R21/Matrix уже получила одобрение ВОЗ. Преимущества препарата заключаются в том, что он помогает побороть болезнь на ранних стадиях, его также легко запустить в массовое и дешевое производство, а испытания показали, что 21/Matrix снижает количество заболеваний на 75%.

«Мы не думаем, что полное избавление произойдет в течение пяти или десяти лет, реалистичный показатель — примерно 15 лет. 2040 год был бы разумной целью для вакцины. Никто не предлагает отказываться от нынешних мер — противомоскитных сеток и лекарств. Но теперь у человечества есть новое средство, которое может защищать лучше всех остальных методов», — отметили специалисты.

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