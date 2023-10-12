В России работают над созданием персонифицированного лечения артрита

В НИИ Ревматологии им. Насоновой работают над созданием технологии персонификации лечения артрита, об этом «Газете.Ru» рассказал научный руководитель НИИ ревматологии им. Насоновой, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» академик РАН, профессор Евгений Насонов.

«Для нас очень важно сделать терапию более персонифицированной. Лекарств у нас очень много, но, к сожалению, мы их назначаем эмпирически. Мы примерно представляем общие закономерности развития воспаления, но у каждого больного оно может протекать по-разному, и мы не всегда знаем, как именно сделать правильный выбор препарата для больного», – объяснил академик.

По словам Насонова, технология будет представлять собой сочетание клинического опыта с молекулярно-биологическими исследованиями, то есть анализом ДНК пациента.

«Это изучение полиморфизма генов различных провоспалительных медиаторов. На основании данных мы надеемся, что сможем предсказать эффект того или иного препарата. Эти исследования проводятся во всем мире. Однако, пока успехи, которые позволили ли бы внедрить эти методы в клиническую практику, не достигнуты», – поделился специалист.

Подробнее о других методах лечения артритов – в интервью Насонова «Газете.Ru».

Ранее академик рассказал, что в России разрабатывают клеточный метод лечения артрита.