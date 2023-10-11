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Перечислены причины возникновения проблем со сном

Эндокринолог Катхурия назвала пять причин возникновения проблем со сном

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Проблемы со сном могут возникать из-за нарушения в работе щитовидной железы и надпочечников, несовпадения графика работы с хронотипом, ночного апноэ или психических расстройств, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Европейского медицинского центра Юлия Катхурия.

«Неполадки в работе щитовидной железы приводят к изменениям в психоэмоциональной сфере. При избытке гормонов у человека снижается качество сна, он становится прерывистым и через некоторое время может возникнуть ощущение утомляемости. При недостатке гормонов человек будет постоянно испытывать сонливость и повышенную утомляемость, независимо от того, как давно он проснулся», – объяснила эндокринолог.

Нарушения в работе надпочечников также может стать причиной плохого сна. Они вырабатывают гормон кортизол, который регулирует уровень энергии в организме.

«В норме уровень кортизола утром максимальный – это дает нам возможность быть бодрыми и активными, а к вечеру снижается, чтобы мы могли уснуть. При надпочечниковой недостаточности и снижении уровня кортизола человек может испытывать постоянную усталость, независимо от времени суток», – рассказала специалист.

Качество сна может страдать при несовпадении графика работы с хронотипом человека, когда происходит рассогласование между внутренним циклом сон-бодрствование и внешним циклом день-ночь.

«Стоит исключить и синдром ночного апноэ – состояние, при котором из-за нарушений дыхания во сне, человеку не хватает кислорода, он часто просыпается и чувствует себя разбитым с утра. Если в анамнезе есть психоэмоциональные расстройства (депрессия), либо человек испытывает стресс, острый или хронический – это также может ухудшать качество сна, а может быть самостоятельной причиной ощущения усталости с утра, сразу после пробуждения. В таком случае иногда единственным желанием может быть сразу закрыть глаза и не вставать», – отметила Катхурия.

Ранее врач перечислила признаки, указывающие на неполадки в работе щитовидной железы.

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