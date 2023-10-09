Ученые нашли связь между усталостью и пространственным мышлением

Международная группа ученых из Великобритании и Канады изучила воздействие энергетического стресса на способность к пространственному мышлению. Исследование опубликовано в научном журнале American Journal of Biological Anthropology (AJBA).

Энергетический стресс возникает, когда организм вынужден затрачивать большое количество энергии в течение длительного периода.

Специалисты решили изучить, как изменение в энергетических потребностях вынуждает организм распределять доступные ресурсы. Для этого они исследовали состояние 48 участников ультрамарафонов — пятидневных забегов, проходивших в Иордании и Шри-Ланке. Согласно условиям состязаний, атлеты должны были преодолеть дистанцию от 150 до 160 км при температуре от 28 до 35 °C.

После соревнований спортсмены прошли серию нейрокогнитивных тестов. Они показали, что сильный энергетический стресс в сочетании с потерей веса улучшил пространственное восприятие участников изнурительного забега. Однако усталость снизила эпизодическую память.

«Вполне вероятно, что потеря массы тела, отражающая распад жировой/мышечной ткани (в отличие от обезвоживания — у спортсменов была возможность восстановить водный баланс перед взвешиванием в середине гонки и когнитивным тестированием), была ответственна за наблюдаемую когнитивную пластичность», — отметили авторы исследования.

Ученые считают, что мозг отдает приоритет пространственной памяти в условиях дефицита энергии, чтобы человек смог быстрее найти источник калорий.

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