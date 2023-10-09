В водорослях найдены вещества, которые помогают бороться с коронавирусом

Химики Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН обнаружили в красных водорослях Laurencia вещества, останавливающие репликацию (размножение) вируса SARS-CoV-2. Водоросли могут быть использованы в качестве основы для новых лекарств от коронавируса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в УрФУ.

Laurencia принадлежит семейству Rhodomelaceae, которое считается одним из крупнейших семейств морских красных водорослей. Традиционно ее используют в пищу (к примеру, жители Гавайев) в качестве лекарств в народной медицине и в качестве удобрений. Недавние исследования показали: Laurencia — богатый источник биоактивных соединений, которые обладают противовирусной активностью.

Ученые провели молекулярный докинг 300 биоактивных компонентов (лиганды) красных водорослей и обнаружили семь соединений, обладающих необходимой активностью.

«РНК-полимераза (RdRp), также известная как неструктурный белок, является одной из возможных целей, которую можно блокировать терапевтическим препаратом и таким образом останавливать распространение вируса в организме. В SARS-CoV-2 комплекс RdRp состоит из трех белков. Так вот, чтобы определить активность по отношению к белкам вируса SARS-CoV-2 мы проанализировали 300 лигандов красных водорослей. В итоге мы обнаружили семь кандидатов, которые блокируют разные части белков, отвечающих за репликацию вируса. Также выяснилось, что бромофикоевая кислота C активна сразу по отношению к двум мишеням. Конечно, о препаратах для лечения коронавируса на основе водорослей говорить еще рано, но в целом, полагаем, это хороший задел для продолжения экспериментальных исследований в данном направлении», — рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.

Отобранные соединения авторы проверяли в том числе на токсичность для организма человека. В итоге в шорт-лист вошли семь соединений, которым предстоят последующие проверки.

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