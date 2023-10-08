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Назван возраст, когда люди перестают заниматься сексом

МК: мужчины перестают заниматься сексом в 64 года, а женщины – в 58 лет

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Исследователи Массачусетского университета установили, что в среднем мужчины перестают заниматься сексом в 64 года, а женщины – в 58 лет. Сообщает «МК» со ссылкой на психолога и сексолога Олега Шевченко.

Ученые выяснили, что более 15% опрошенных мужчин продолжают заниматься сексом даже после 80 лет, среди женщин число таких составляет всего 7%.

По словам Шевченко, женщины раньше перестают вести интимную жизнь из-за менопаузы и изменений гормонального фона. В результате у них может появится сухость влагалища и снижение либидо. Однако с этими проблемами справляется заместительная гормональная терапия. Полезны также кальций и витамин D, Омега-3, регулярная физическая нагрузка.

У мужчин половая жизнь также прекращается из-за малого количества «мужских» гормонов, в частности тестостерона. Это снижает половое влечение. Также из-за различных заболеваний, например сердечно-сосудистых, могут возникнуть проблемы с эрекцией.

И мужчинам, и женщинам специалисты советуют следить за питанием и здоровьем, заниматься спортом. В таком случае продолжительность интимной жизни возрастет.

Ранее ученые составили карты эрогенных зон разных мужских членов.

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