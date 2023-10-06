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Ученые выяснили, как использовать детские прививки против рака

FI: антигены из обычных вакцин могут нацелить иммунитет на раковые опухоли

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Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте описали способ борьбы с раком с помощью обычных прививок, которые многие люди получают еще в детстве в ходе плановой вакцинации. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Immunology (FI).

Специалисты предложили использовать белковый антиген из стандартной вакцины и поместить его в злокачественную опухоль, превратив ее таким образом в мишень для иммунной системы. В качестве средства доставки антигена внутрь новообразования эксперты намерены использовать безопасную форму сальмонеллы.

Чтобы проверить свою теорию, команда генетически модифицировали бактерию сальмонеллы, чтобы доставлять овальбумин (белок куриного яйца) в опухолевые клетки поджелудочной железы мышей, которые были привиты овальбуминовой вакциной. Оказалось, белок распространяется по цитоплазме клеток как здоровых тканей, так и опухолей.

Затем овальбумин вызвал антигенспецифическую реакцию иммунных клеток в цитоплазме, которые атаковали раковые образования. Терапия уничтожила 43% опухолей поджелудочной железы, увеличила выживаемость и предотвратила повторную имплантацию опухоли, при этом три из семи мышей полностью выздоровели.

Ученые не смогли вырастить новые опухоли у уже привитых грызунов, поскольку их иммунная система начала отторгать раковые клетки.

Специалисты надеются, что созданный ими метод позволит бороться с трудноизлечимыми форма рака печени, а также молочной и поджелудочной желез.

Ранее ученые разработали новый способ прогнозировать рак легких у курильщиков.

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