Перечислены методы терапии аутизма

Среди методов терапии расстройств аутистического спектра (РАС) можно выделить медикаментозную и физиотерапию, а также транскраниальную магнитную стимуляцию, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, проректор Российской академии медико-социальной реабилитации, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии профессор Ринат Гимранов.

«Методов терапии РАС множество, в том числе это могут быть лекарственные средства — например, препараты, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие работу мозга, ноотропы, сосудистые препараты, витамины. Но при назначении препаратов важно учитывать, что большое количество детей с РАС также имеют перинатальное поражение центральной нервной системы, гипоксию и другие заболевания, которые влияют на состояние мозга», – объяснил Гимранов.

Кроме того, для терапии детей с РАС также можно использовать транскраниальную магнитную стимуляцию. С помощью этого метода можно, например, затормаживать нейроны или, наоборот, усиливать их активность.

«Если инструмент в хороших руках, то он абсолютно точно может давать коррекцию. Более того, мы уже практически 30 лет применяем магнитную стимуляцию в лечении аутистов. И у нас количество детей, у которых потом нормально проходит социализация, доходит до 20–25%», — рассказал Гимранов.

Игровая же терапия малоэффективна. Дело в том, что аутизм проявляется не только внешне, внутренне проблема состоит в отсутствии определенных синаптических структур, межполушарных, внутриполушарных связей в мозге.

«То есть механизмы, которые лежат в самой работе структур и клеток головного мозга, нарушены. Поэтому любому человеку, который занимается нейрофизиологией, понятно, что, не воздействуя на эти механизмы, а только играя с ребенком, получить какой-то серьезный эффект нельзя», — заключил специалист.

Также, по словам профессора, важно включать в процесс терапии логопеда, нейропсихолога, физиотерапевта и других специалистов, так как у таких пациентов наблюдаются множественные нарушения.

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