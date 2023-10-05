В России разрабатывают систему нейроомоложения мозга

При помощи комплекса процедур «нейроомоложения» можно затормаживать процессы возрастного старения, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, проректор Российской академии медико-социальной реабилитации, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии профессор Ринат Гимранов.

«У нас есть еще одно интересное направление, которое мы в ближайшие годы хотим вывести на клиническое широкое применение, это так называемое «нейроомоложение». Мы можем затормаживать процессы возрастного старения, в том числе при помощи гормональной терапии. Мозг — это компьютер, который можно настроить, этим мы и занимаемся», – отметил Гимранов.

Сейчас специалисты анализируют данные, собранные за 25 лет работы. По словам профессора, промежуточный результат многообещающий.

«Мы используем различные методы. Это и электромагнитная стимуляция, и подбор питания. Сначала пациент проходит диагностику, мы находим наиболее подверженные нейростарению зоны и участки мозга и потом на них воздействуем. Это очень обширная тема. Мы используем и электромагнитную стимуляцию, и гормоны, и виртуальную реальность, и музыку, и поэзию, объясняем, кому какие жанры больше подходят», — объяснил специалист.

Подробнее о том, с помощью каких процедур можно «хакнуть» мозг, — в материале «Газеты.Ru».

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