Ученые выявили связь между курением и риском развития диабета второго типа

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что курение может увеличивать риск возникновения диабета второго типа. Оказывается, что никотиновая зависимость запускает метаболические изменения в организме, что приводит к диабету. Об этом сообщает EurekAlert.

Ученые проанализировали медицинские данные более 93 тысяч участников, взятые из британского биобанка. В начале наблюдения ни у кого из испытуемых не было диабета. Спустя 13 лет заболевание было диагностировано у 1869 участников. По сравнению с некурящими испытуемыми риск возникновения сахарного диабета у курильщиков был на 73% выше.

Выяснилось, что курение влияет на 131 метаболит в человеческом организме. Метаболиты — это вещества, подвергшиеся в процессе обмена веществ трансформациям. Они транспортируются кровью к другим клеткам организма на большие расстояния. Метаболиты могут влиять на другие ткани и органы, а также на активность нервных центров.

Никотин трансформирует ацетилы гликопротеина, жирные кислоты и липиды. В совокупности эти биомаркеры показывают, какова вероятность развития диабета второго типа у человека.

Также исследователи отметили, что людям с генетической предрасположенностью к этому заболеванию еще более важно избавиться от никотиновой зависимости.

Ранее стало ясно, что курение повышает риск возникновения депрессии.