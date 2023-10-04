проект

Ученые выявили связь между курением и риском развития диабета второго типа

EurekAlert: у курильщиков более высокий риск возникновения диабета

close
100%
Depositphotos

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что курение может увеличивать риск возникновения диабета второго типа. Оказывается, что никотиновая зависимость запускает метаболические изменения в организме, что приводит к диабету. Об этом сообщает EurekAlert.

Ученые проанализировали медицинские данные более 93 тысяч участников, взятые из британского биобанка. В начале наблюдения ни у кого из испытуемых не было диабета. Спустя 13 лет заболевание было диагностировано у 1869 участников. По сравнению с некурящими испытуемыми риск возникновения сахарного диабета у курильщиков был на 73% выше.

Выяснилось, что курение влияет на 131 метаболит в человеческом организме. Метаболиты — это вещества, подвергшиеся в процессе обмена веществ трансформациям. Они транспортируются кровью к другим клеткам организма на большие расстояния. Метаболиты могут влиять на другие ткани и органы, а также на активность нервных центров.

Никотин трансформирует ацетилы гликопротеина, жирные кислоты и липиды. В совокупности эти биомаркеры показывают, какова вероятность развития диабета второго типа у человека.

Также исследователи отметили, что людям с генетической предрасположенностью к этому заболеванию еще более важно избавиться от никотиновой зависимости.

Ранее стало ясно, что курение повышает риск возникновения депрессии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий