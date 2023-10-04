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Ученые обнаружили связь между диабетом и раком крови

HealthNews: сахарный диабет осложняет течение рака крови у белых пациентов

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Ученые из мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга (США) выяснили, что сахарный диабет негативно влияет на выживаемость белых пациентов с раком крови. Вероятнее всего, высокая концентрация инсулина в крови ускоряет размножение раковых клеток. Об этом сообщает HealthNews.

Миелома — это злокачественное заболевание плазматических клеток (белых кровяных телец), которые разрушают бактерии, чужеродные белки и нейтрализуют другие патогены. По мере прогрессирования болезни могут возникать боли в костях, анемия и дисфункция почек. Кроме того, организм человека становится уязвимым для инфекций.

В исследовании использовались данные из электронных медицинских карт 5383 пациентов с миеломой. У 15% участников был диагностирован диабет: заболеванием страдали 12% белых и 25% темнокожих испытуемых.

Оказалось, что у белых пациентов с миеломой и диабетом одновременно более низкие показатели выживаемости. Ученые предполагают, что повышенный уровень инсулина в крови может оказывать влияние на скорость размножения раковых клеток.

Отмечается, что несмотря на более высокий риск возникновения сахарного диабета у темнокожих, это заболевание не осложнило течение миеломы у таких пациентов.

Ранее российские ученые нашли соединения, способные избирательно уничтожать раковые клетки.

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