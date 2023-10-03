Психологи нашли связь между плохим сном и любовными переживаниями у подростков

Международная группа ученых из США и Китая выяснила, что начало или разрыв романтических отношений могут плохо повлиять на сон подростков, и в особенности — девочек-подростков. Исследование опубликовано в научном журнале Behavioral Sleep Medicine (BSM).

Команда под руководством Сяньчена Лю из Пенсильванского университета в США в течение года наблюдала за 7072 учениками средних и старших классов. Участники заполнили базовые анкеты о своих романтических переживаниях, симптомах бессонницы и продолжительности ночного сна. Также исследователи собирали информацию о таких факторах, как пол, возраст, вредные привычки, социально-экономический статус семей и другие данных.

После поправки на переменные, влияющие на романтические отношения и/или сон, Лю и другие авторы обнаружили, что вступление в первые в жизни отношения повышало риск появления бессонницы на 41%, разрыв отношений — на 35%, а сочетание того и другого — на 45%.

Исследователи пришли к выводу, что романтические отношения не только оказывают краткосрочное влияние на качество и количество сна, но также являются важными предикторами симптомов бессонницы, и что этому могут способствовать различные факторы, такие как жизненный стресс, гормональные изменения и психосоциальное развитие.

Кроме того, было обнаружено, что связь между романтической вовлеченностью и трудностями со сном выше у младших подростков (до 15 лет) по сравнению с подростками старшего возраста (от 15 лет) и особенно ярко проявлялась у девочек.

Ранее психологи нашли связь между социальным окружением застенчивых подростков и риском развития депрессии.