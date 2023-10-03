Ученые обнаружили, что угнетение функции особого гена эффективно для похудения

Исследователи из медицинской школы при Университете Колорадо (США) обнаружили новый способ борьбы с ожирением. Выяснилось, что угнетение фермента HDAC11 заставляет жировые клетки вырабатывать энергию и расщепляться. Об этом сообщает EurekAlert.

Существуют различные типы жировой ткани. Белый жир находится под кожей, вокруг органов. Когда мы регулярно потребляем больше калорий, чем расходуем, лишние калории откладываются в виде белого жира, за счет чего мы набираем избыточный вес. Его основная функция — накопление энергии на период голода. Также в организме человека и других млекопитающих существует бурый жир — это специализированная форма ткани, важная для адаптивного термогенеза. В отличие от белого жира, бурый является метаболически активной тканью, он сжигает глюкозу и превращает ее в топливо для организма.

Ученые выяснили, что снижение активности белка HDAC11 изменяет фенотип жировой ткани. Это значит, что белый жир приобретает свойства бурого — он начинает сжигаться организмом для поддержания температуры тела. Исследователи уже провели эксперимент с участием мышей. Результаты показали, что угнетение HDAC11 действительно придает белому жиру свойства метаболически активной ткани, что способствует процессу похудения.

Исследователи планируют продолжить изучение HDAC11 для разработки инновационных подходов к лечению ожирения у людей.

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