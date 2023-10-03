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Жировая болезнь печени связана с риском появления психических расстройств

EurekAlert: люди с жировой болезнью печени более подвержены заболеваниям психики

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Ученые из Бирмингемского университета в Британии обнаружили связь между неалкогольной жировой болезнью печени и риском возникновения психических расстройств. Выяснилось, что пациенты с этим заболеванием зачастую переедают, убеждены в неспособности контролировать собственную жизнь, а также склонны к тревожным состояниям и депрессии. Об этом сообщает EurekAlert.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это состояние, при котором в печени накапливается избыток жира. Осложнениями могут быть цирроз, рак печени и варикозное расширение вен пищевода.

В исследовании приняли участие 96 человек, которых ученые разделили на три группы. Первая состояла из пациентов с НАЖБП, вторая — из людей с другими заболеваниями печени, а третья — из здоровых испытуемых. Исследователи собрали информацию о психическом здоровье участников с помощью тестов.

Выяснилось, что пациенты с НАЖБП чаще демонстрировали симптомы таких заболеваний, как пограничное и антисоциальное расстройства личности, булимия, депрессия и тревожные расстройства. Из-за нарушений в работе психики испытуемые зачастую не могли соблюдать рекомендации лечащего врача, правильно питаться и заниматься фитнесом. Это приводило к отсутствию прогресса в лечении НАЖБП. Участники с другими заболеваниями печени и здоровые испытуемые не проявляли признаков психических расстройств.

Исследователи отметили, что стандартные методы лечения жировой болезни печени могут быть неэффективны для людей, склонных к заболеваниям психики. Вероятнее всего, так происходит из-за нарушений эмоционально-волевой сферы вследствие таких расстройств.

Ранее выяснилось, что тревога и депрессия могут быть предвестниками рассеянного склероза.

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