Ученые выяснили, что тренировки и йога эффективны в борьбе с болезнью Паркинсона

Ученые из Киотского университета (Япония) обнаружили, что физическая активность полезна для людей с болезнью Паркинсона. У пациентов, которые регулярно занимаются спортом, заболевание прогрессирует в более медленном темпе. Об этом сообщает PsyPost.

Болезнь Паркинсона — хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, при котором в нервных клетках определенных его участков накапливается патологический белок α-синуклеин, и образуются особые внутриклеточные соединения (тельца Леви), из-за чего пораженные нервные клетки перестают функционировать.

Ученые стремились выяснить, есть ли связь между регулярными физическими упражнениями и улучшением качества жизни у людей с болезнью Паркинсона. Для этого они провели исследование с участием 237 добровольцев, у которых недавно диагностировали заболевание. Ученые собрали данные о физической активности участников. Некоторые из них предпочитали интенсивные занятия в спортзале, другие — прогулки. Часть испытуемых регулярно выполняла большой объем работы по дому или занималась йогой.

После 4-6 лет наблюдения выяснилось, что у пациентов, которые выполняли различные упражнения в течение 150 минут в неделю и дольше, двигательные симптомы заболевания были менее выражены. У частников, которые вели сидячий образ жизни и не тренировались, тремор, замедленность движений и неустойчивость при ходьбе продолжали прогрессировать.

Отмечается, что любая физическая нагрузка эффективна в борьбе с симптомами болезни Паркинсона, если пациент выполняет упражнения регулярно в течение достаточного количества времени.

Ранее была найдена диета, снижающая риск болезни Паркинсона на 22%.