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Ученые нашли связь между биполярным расстройством и сокращением времени жизни

MP: биполярное расстройство удваивает риск уйти из жизни рано и неестественно

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Международная группа ученых из Бразилии, Швеции и Австралии изучили связь между биполярным расстройством и преждевременным уходом из жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MP).

Биполярное расстройство (БР) — серьезное психическое заболевание, характеризующееся маниакальными и, как правило, депрессивными эпизодами. Симптомы включают серьезные перепады настроения, когнитивных функций, уровня энергии и активности.

По оценкам, около 1% населения Земли страдает БР. Заболевание мешают людям строить взаимоотношения, справляться с рабочими обязанностями и выполнять повседневные задачи.
Ученые проанализировали результаты 57 исследований, в которых в общей сложности участвовали более 678,3 тыс. человек из 16 разных стран. Согласно полученным данным, обладатели биполярного расстройства сталкиваются с удвоенным риском преждевременно уйти из жизни по сравнению с людьми без этого синдрома.

Повышенная опасность связана с тем, что при БР риск самоубийства увеличивается в 11,6 раза, а от прочих неестественных причин — в 7,3 раза. К таким причинам относятся несчастные случаи, передозировки наркотиков и насилие.

Кроме того, наличие биполярного расстройства повышает шансы на летальный исход из-за инфекционных заболеваний более чем в четыре раза, от респираторных болезней — в три раза, от сердечно-сосудистых болезней — в 1,8 раза. Авторы предполагают, что повышенный риск смерти от заболеваний органов дыхания может быть связан с высоким уровнем употребления табака среди населения с БР.

Ранее ученые выяснили, что СДВГ повышает риск развития более серьезных расстройств психики.

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