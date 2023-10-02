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Названа опасность ревакцинации мРНК-вакцинами

Вирусолог Волчков: многократное применение мРНК-вакцин опасно

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Charles Krupa/AP

мРНК-вакцины опасны тем, что их многократное применение вызывает иммунный ответ на полиэтиленгликоль, который применяется в препаратах компаний Pfizer и Moderna, рассказал «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«В мРНК вакцинах используется компоненты модифицированной РНК и искусственной оболочки, в которую интегрирован полиэтиленгликоль. Проблема в том, что вакцина вызывает иммунный ответ и к этому компоненту тоже. А полиэтиленгликоль часто используется и в составе других лекарств, это инсулины, моноклональные антитела и т.д.. Если на него вырабатываются антитела, то после вакцин применять эти лекарства нужно с осторожностью, – объяснил Волчков.

За разработку метода синтеза мРНК, который лег в основу вакцин против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna, биохимикам Каталин Карико и Дрю Вайсман была присуждена Нобелевская премии по физиологии и медицине 2023 года. Однако и у этих вакцин есть побочные эффекты, говорит Волчков.

«Как вакцина для первого раза мРНК препарат неплох, но при ревакцинации могут возникать осложнения и иммунный ответ против собственных тканей, в которые была введена вакцина. Самое опасное – это повреждение сердечной мышцы. Именно поэтому не нужно использовать такие тяжелые вакцины для ревакцинации. Сейчас мы заняты разработкой более легких вакцин, которые также поддерживают иммунитет, но не вызывают опасную иммунную реакцию, как мРНК-вакцины», – заключил вирусолог.

Ранее российские ученые оценили присуждение Нобелевки за мРНК-вакцины от COVID-19.

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