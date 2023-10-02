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Обнаружен новый способ борьбы с рассеянным склерозом

MedicalXpress: пересадка стволовых клеток может помочь в лечении склероза

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Ученые из университетской больницы Уппсалы в Швеции обнаружили, что трансплантация стволовых клеток может быть эффективна в борьбе с рассеянным склерозом. Такой метод может принести пользу людям с прогрессирующим склерозом и молодым пациентам. Об этом сообщает MedicalXpress.

Рассеянный склероз — заболевание нервной системы, возникающее в молодом и среднем возрасте (15–40 лет). Болезнь заставляет иммунную систему человека разрушать специальную оболочку отростков нервных клеток. Это нарушает движение нервных импульсов в головном и спинном мозге, в связи с чем слабеют руки и ноги, ухудшается зрение, появляется головокружение. У подавляющего большинства людей с рассеянным склерозом изначально наблюдается рецидивирующе-ремиттирующая форма. Это означает, что симптомы заболевания на некоторое время обостряются, а затем ослабевают. Однако большинство пациентов в конечном итоге переходят в прогрессирующую форму, при которой состояние постоянно ухудшается.

В эксперименте приняли участие 174 добровольца, у которых диагностировали рассеянный склероз. Ученые взяли образцы стволовых клеток из крови пациентов. После этого добровольцев подвергли воздействию мощных химиотерапевтических препаратов, которые «обнулили» их иммунную систему. Затем стволовые клетки ввели обратно испытуемым.

Спустя 10 лет после окончания эксперимента у двух третей испытуемых не проявилось никаких признаков рассеянного склероза.

Исследователи отметили, что такой способ лечения подойдет людям моложе 50 лет, которые страдают склерозом менее 10 лет и наблюдают стойкие ухудшения, несмотря на лекарства. Рекомендация по возрасту направлена на безопасность — во время подавления иммунной системы химиотерапевтическими препаратами организм уязвим для инфекций. Пребывание в таком состоянии нежелательно для пожилых.

Ранее ученые превратили клетки кожи в мини-мозг для диагностики деменции.

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